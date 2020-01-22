Büyükşehir karla mücadelede mola vermedi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, il genelinde yüksek rakımlı bölgelerde etkisini gösteren kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bir yandan kar küreme çalışması yaparak yolların trafiğe açık kalmasını sağlayan ekipler, bir yandan da buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapıyor.

Kışın en sert yüzünü gösterdiği bugünlerde kar yağışı Manisa'da da rakımı yüksek bölgelerde etkisini sürdürüyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanlığı'na bağlı karla mücadele ekipleri de, kar yağışının hayatını olumsuz etkilememesi için çalışmalarını sürdürüyor. 7/24 teyakkuz halinde olan ekipler, bir yandan kar küreme, bir yandan da tuzlama çalışması yapıyor. Öte yandan Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat etmesi ve mağdur olmaması için çalışmalarının devam edeceğini belirtti.