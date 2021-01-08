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Büyükşehir Kırkağaç'a modern tesis kazandıracak

Manisa Büyükşehir Belediyesi yürüttüğü projeler ve sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmetlerine devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2021 projelerinden biri olan kapalı halı saha projesi için yer teslimi yaptı.


Manisa Büyükşehir Belediyesi, yürüttüğü projeler ile vatandaşların takdirini toplamaya devam ederken 2021 projeleri de hayata geçmeye başladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Kırkağaç ilçesine giderek, Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz'ü makamında ziyaret etti. Topkaya ve Gedüz, Kırkağaç'a yapılacak olan kapalı halı saha projesi üzerine fikir alışverişinde bulundu. Yapılan görüşme sonrasında Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Kırkağaç Belediyesi Fen İşleri Müdürü Murat Albayrak, kapalı halı sahanın yapılacağı alanda incelemelerde bulundu.



Yer teslimi yapıldı


Kırkağaç Belediyesi ile yapılan protokol kapsamında ödemesinin yüzde 50'si Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yüzde 50'si ise Kırkağaç Belediyesi tarafından karşılanacak olan kapalı halı saha için yer teslimi yapıldı. Proje kapsamında kapalı halı saha ve kafe yapılarak, Kırkağaç ilçesine yeni bir tesis kazandırılacak.

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