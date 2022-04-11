Büyükşehir Kulalı üreticilere gübrelerini teslim etti

Kula'da düzenlenen törenle yaklaşık 42 ton gübre Kulalı üreticilere teslim edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından tarımsal üretime destek olmak amacıyla hazırlanan 291 tonluk gübre desteği projesi çerçevesinde, üreticilere gübreleri teslim edilmeye devam ediyor. Yüzde 75'i Manisa Büyükşehir Belediyesi hibe desteği ile dağıtımı yapılan gübreler Kula ilçesinde düzenlenen törenle üreticilere teslim edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, MHP Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bilgin Sarısu, Ziraat Odası Başkanı Nuri Topal, Muhtarlık İşleri Kula Şube Müdürü Aydın Topdemir, teknik personeller ve üreticiler katıldı. Gübre teslim töreninde konuşan Muhtarlık İşleri Kula Şube Müdürü Aydın Topdemir, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin üreticilere destek amacıyla hazırladığı proje çerçevesinde Kula'da 400 üreticiye 831 torba olmak üzere yaklaşık 42 ton gübre dağıtımı yaptıklarını söyledi.