Büyükşehir öğretmenlerini unutmadı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bünyesinde bulunan öğretmenlerin, Öğretmenler Günü'nü kutladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım ve Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün tarafından öğretmenlere gönderilen hediye ve mektupları öğretmenlere takdim etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde, bünyesindeki öğretmenleri unutmadı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Manisa Büyükşehir Belediyesinin Kreş ve Gündüz Bakım Evi, Çocuk Kültür Sanat Merkezleri, Gençlik Merkezleri ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Kurumları'nda (MABEM) görev yapan öğretmenleri ziyaret ederek, Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Öğretmenler Günü'nü kutladılar

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün tarafından kaleme alınan mektubu ve Başkan Ergün'ün hediyelerini öğretmenlere takdim eden Büyükşehir heyeti, özverili çalışmaları nedeniyle teşekkürlerini iletti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım ve Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, öğretmenlere Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını getirdiklerini söyledi. Ziyaretlerinde birer konuşma gerçekleştiren Yıldırım, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutlarken, eğitim yolunda şehit olan öğretmenleri de rahmetle andı. Ziyaretler, öğretmenler ile günün anısına çekilen hatıra fotoğrafları ile son buldu.