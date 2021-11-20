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Büyükşehir pazaryerlerinde denetimlerini sürdürüyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanlığı’na bağlı zabıta ekipleri, Yunusemre Laleli semt pazarında hal kayıt sistemi, künye ve fatura denetimi gerçekleştirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanlığı'na bağlı zabıta ekipleri, Yunusemre Laleli semt pazarında hal kayıt sistemi, künye ve fatura denetimi gerçekleştirdi. Denetim ekiplerine Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Ersoy Vitaş da eşlik etti.


Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanlığı, vatandaşların alışverişlerinde mağdur olmaması ile kaliteli ve güvenli hizmet alabilmesi için denetimlerini sürdürüyor. Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanlığı'na bağlı Zabıta ekipleri bu kapsamda Yunusemre Laleli semt pazarında denetim gerçekleştirdi. Pazar yerinde denetim yapan ekipler, hal kayıt sistemi, ürün künye ve fatura denetimleri gerçekleştirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Ersoy Vitaş da denetimleri yerinde takip etti. Daire Başkanı Ersoy Vitaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde, vatandaşların alışverişlerinde mağdur olmaması, kaliteli ve güvenli hizmet alabilmesi amacıyla il genelinde denetimlere devam edeceklerini dile getirdi.

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