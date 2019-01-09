Büyükşehir personeline ilk yardım eğitimi

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde görevli personele sertifikalı temel ilk yardım eğitimi veriliyor. İlk yardımın öncelikli amaçları, temel uygulamaları gibi konulara değinilen eğitimi takip eden Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin önemine vurgu yaptı.

İş sağlığı ve güvenliği kanunu gereğince Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde görevli personele sertifikalı temel ilk yardım eğitimi veriliyor. 2 gün süren eğitimin ardından başarılı olan personeller ilkyardım sertifikası almaya hak kazanıyor. Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş ve İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürü Fulden Özdemir de itfaiye personeline verilen eğitimi takip etti. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen eğitmen tarafından verilen eğitimde, İlk yardımcı kimdir?, İlk yardımın öncelikli amaçları nelerdir? İlk yardımın temel uygulamaları nelerdir? gibi temel ilk yardım ilkeleri üzerine duruldu.

Düzenlenen eğitimin önemine değinen Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, "Toplumun bu konuda bilgili olması çok önemli. Bu anlamda Büyükşehir Belediyesi'nde görevli personelimize de gruplar halinde temel ilk yardım eğitimi veriyoruz. İnşallah eğitimi alan personelimiz öğrendiklerini uygulayacak anları yaşamazlar” diye belirtti.