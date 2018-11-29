Büyükşehir, Salihli personeli ile buluştu

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Manisa'nın Salihli ilçesinde belediye personeli ile bir araya geldi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Bilgi İşlem Daire Başkanı Metin Memiş ile birlikte sürdürdüğü ilçe ziyaretlerine Salihli ile devam etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Salihli'ye kazandırılan MABEM ve Koordinasyon Binası Konferans Salonu'nda ilçede görev yapan personelle buluşan Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, bugüne kadar yapılan tüm hizmetler dolayısıyla teşekkür ederek sözlerine başladı. Geride kalan 4 buçuk yıllık süre içerisinde Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Salihli ilçesine; Modern Pazaryeri, Yeraltı Otoparkı ve Bedesten Çarşısı, MABEM ve Koordinasyon Merkezi, Salihli Bülent Ecevit Köprülü Kavşağı, Masal Ormanı Parkı, Prestij Caddeleri, Atatürk Spor Salonu ve Kapalı Yüzme Havuzu, Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi, yenilenen dur geç köprüleri, Çok Amaçlı Etkinlik Salonları, asfalt ve kilit parke yatırımları yapıldığını bunun yanı sıra MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yağmur suyu, kanalizasyon, içme suyu, atıksu arıtma tesisi gibi çok önemli hizmetlerin kazandırıldığının altını çizen Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, “Salihli'de saymakla bitirilemeyecek hizmetleri hayata geçirdik. Bu hizmetlerin her birinde sizlerin emeği var. Bu başarı hepimizin. Hepinizin emeklerine sağlık. İnşallah önümüzdeki süreçte de Salihli'ye güzel hizmetler kazandırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, ziyaret kapsamında Salihli MABEM öğretmenleri ile bir görüşme yaptı. Salihli MABEM'in 32 öğretmen ile 966 öğrenciye hizmet verdiğini aktaran Genç, “MABEM, her geçen sene artan başarı ivmesiyle Manisa Büyükşehir Belediyesi için iftihar kaynağıdır. Burada eğitim gören öğrencilerimizin sayısı günden güne artmakta. Tabi kurumumuzda bu eğitim talebinin karşılığını fazlasıyla vermek için hazır durumda. İnşallah, birlikte daha güzel başarılara imza atacağız. Verdiğiniz emekler için teşekkür ediyorum” diye konuştu.