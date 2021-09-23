Büyükşehir ve MASKİ Akgedik TOKİ yolu için çalışmalara başladı

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu bölgede incelemede bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki yol ağlarını altı ve üstü ile daha modern bir hale getirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hızla artan nüfusu ve Manisa Organize Sanayi Bölgesine yakınlığı nedeniyle yoğun olarak kullanılan ve ağır araçların da tercih etmesi nedeniyle zamanla deformasyona uğrayan Yunusemre ilçesi Akgedik Mahallesi TOKİ konutlarına hizmet veren yolda Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından altyapı ve yol yenileme çalışması yapılması planlanıyor.

Vatandaşlar talep etti Başkan Ergün talimatı verdi

Vatandaşların talebi ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatı ile bölgede incelemede bulunan MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, yapılabilecek çalışmalar ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İncelemeye, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, MASKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanı Mümin Deniz, şube müdürleri ve yetkili personel eşlik etti. Çalışma kapsamında, MASKİ Genel Müdürlüğü bölgedeki altyapı, kanal ve yağmur suyu hatlarının kontrolünü gerçekleştirecek, ihtiyaç olunan noktalarda ise hat yapılacak. Bunu takiben Büyükşehir Belediyesi 4 kilometrelik yolda düzeltme ve sıcak asfalt çalışması yapacak.