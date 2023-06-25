Büyükşehir ve MASKİ, bayramda hizmet vermeye devam edecek

17 ilçede hizmet alanında yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı arıza ekipleri görevi başında olacak. 26 Haziran Pazartesi günü 16.45, 27 Haziran Salı Arife günü ise saat 11.30'a kadar vezneler açık olacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü bir duyuru yayınlayarak, 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince tüm ekipleri ile görevi başında olacak. İçme Suyu, Kanalizasyon, Elektrik Makine ve Malzeme İkmal ile Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, il genelinde yaşanabilecek arızalarda vatandaşların mağduriyet yaşamaması için sahadaki mesaisini özveri ile sürdüreceklerini bildirdi.

Vezneler ve abone işlerinin çalışma günleri ile ilgili açıklama yapıldı

Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 26 Haziran Pazartesi günü 16.45, 27 Haziran Salı Arife günü ise saat 11.30'a kadar veznelerin çalışacağı belirtildi. Vatandaşların, abonelik hizmetleri ile birlikte gerek fatura ödeme gerekse de kart dolum işlemleri için 17 ilçedeki merkezlerden hizmet verilecek. Bunun yanı sıra vatandaşlar tatil boyunca, MASKİ MATİK, MASKİ Pratik ve MANULAŞ Bayisi Ödeme noktalarından da işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Soma Bölgesel ısıtma sistemleri de belirtilen tarihlerde hizmet vereye devam edecek.

‘Yalnız değilsiniz' ekipleri görev başında

MASKİ Genel Müdürlüğü, “Yalnız Değilsiniz” sosyal sorumluluk projesi ile Kurban Bayramı'nda da yaşlı, engelli, kimsesiz, şehit aileleri ve gazilerin yanında olmaya devam edecek. Abone İşleri Dairesi Başkanlığınca yürütülen çalışmalar ile bayram tatilinde evden çıkamayan vatandaşların Alo 185 Çözüm Merkezini aramaları durumunda vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek adına ekiplerin görevleri başında olacağı belirtildi.