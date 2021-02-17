Büyükşehir ve MASKİ tüm gece sahada çalıştı

Ekipler gece saatlerinde de vatandaşlardan gelen talepleri kısa sürede çözüme kavuştururken, Başkan Ergün de, Manisa ve Manisalılar için 7/24 tüm ekipleriyle her an sahada olduklarını vurguladı.

Şiddetli soğukların yaşandığı bu günlerde Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde de mesailerini sürdürdü. Bu kapsamda, il genelinde tüm birimler gece boyunca sahadaydı. Tüm daire başkanlıkları ile kar küremeden yolda kalan vatandaşların ve araçların kurtarılmasına, içme suyu ve kanalizasyon hatlarındaki arızalara müdahaleden dere yataklarının temizlenmesine, abonelerin sayaçları ile ilgili taleplerinden atıksu arıtma tesislerinin sürekliliğinin sağlanmasına kadar yoğun bir tempoda çalışmalar devam etti.

“Manisa'mız için, hemşehrilerimiz için 7/24 görevdeyiz”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, şiddetli soğukların yaşandığı bu günlerde il genelinde vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için görevlerinin başında olduklarını belirterek, “Hemşehrilerimizin mutluluğu ve huzuru için çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyemiz ve MASKİ Genel Müdürlüğümüz bünyesindeki saha ekiplerimiz vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına gece boyunca kısa sürede çözüm üretti, üretmeye de devam edecek. Mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan ekiplerimize görevlerinde başarılar diliyorum. İlk günkü şevk ve heyecanımızla Manisa'mız için, hemşehrilerimiz için 7/24 görevdeyiz” dedi.