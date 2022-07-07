Büyükşehir ve MASKİ'de bayramlaşma töreni yapıldı

İlk olarak MASKİ Genel Müdürlüğü yönetimi ve personeliyle bir araya gelen Başkan Ergün, daha sonra Manisa Büyükşehir Belediyesi yönetimi ve personeliyle bayramlaştı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 9 Temmuz 2022 Cumartesi günü tüm İslam aleminin kutlayacağı Kurban Bayramı öncesinde, ilk olarak MASKİ Genel Müdürlüğünde yönetim, daire başkanları ve personeliyle bir araya geldi. Bayramlaşma töreninde MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Genel Müdür Yardımcısı Emre Özünlü, daire başkanları ve şube müdürleri de hazır bulundu. Başkan Ergün, bayramlaşma töreninde tüm personel ve çalışanlar ile tokalaşarak bayramlarını kutladı, hayırlı bayramlar temennisinde bulundu. Başkan Ergün bayramlaşma töreni sonrasında personellerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Büyükşehir personeliyle bayramlaştı

Başkan Ergün, daha sonra Büyükşehir Belediye hizmet binasında üst yönetimi, daire başkanları ve personeliyle bayramlaştı. Bayramlaşma töreninde Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Başkan Danışmanları Azmi Açıkdil ve Nursel Ustamehmetoğlu, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler, Genel Sekreter Yardımcıları Funda Solak, Ertuğrul Yıldırım, Ali Öztozlu, Özel Kalem Müdürü Gökmen Aytaç ve Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları hazır bulundu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, bayramlaşma töreninde tüm personel ve çalışanlarla tek tek tokalaşıp bayramlarını kutladı.