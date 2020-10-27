Büyükşehir ve MCBÜ'den eğitim işbirliği

Dr. Ahmet Ataç ile eğitim protokolü imzaladı. İmzalanan protokolle zabıta ve itfaiye personelleri MCBÜ'den alacakları eğitimin ardından görevde yükselme sınavına girebilecekler. İmzalanan protokolün hayırlı olmasını dileyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, pandemi süreci nedeniyle zor günler geçirilen bu süreçte, personele kariyerinde ilerleme fırsatı için, bir olanak sunduklarını vurguladı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Rektör yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kazaz, Rektör Danışmanı ve Genel Sekreter V. Doç. Dr. Bora Canbula'yı makamında konuk etti. Ziyarette, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya ve Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da yer aldı. Yapılan ziyarette, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi arasında ikili protokol imzalandı.

“Liyakat esas alınacak”

Protokol ile birlikte, zabıta ve itfaiye personellerinin MCBÜ'den alacakları eğitimin ardından görevde yükselme sınavına girebileceklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Manisa Celal Bayar Üniversitesi ile imzalanacak olan bu protokol ile zabıta ve itfaiye personellerimizin görevde yükselme eğitimi almaları ve eğitim sonunda görevde yükselme sınavına katılmaları ile liyakat esas alınarak kariyerlerinde ilerlemeleri sağlanması hedeflenmekte. Yapılan bu protokol kapsamında, 70'e yakın zabıta, 90'a yakın itfaiye personelimize eğitim imkânı sağlanacak. Kariyerlerinde ilerlemeleri için bir fırsatı, kendilerine tanımış olacağız. İlçe belediyelerimize de eğitimin duyurusu yapılacak olup, ilçe belediyelerimiz zabıta personelinin de protokol kapsamında eğitime ve sınava katılmaları sağlanacaktır” dedi.

“Kariyerlerinde ilerleme fırsatı sağlanıyor”

Pandemi süreci nedeniyle zor günler geçirilen bu süreçte, personele kariyerinde ilerleme fırsatı için, bir olanak sunduklarını da sözlerine ekleyen Başkan Ergün, “Bu konuda, başta siz olmak üzere katkı veren herkese çok teşekkür ediyoruz. Bu eğitimi, verecek olmanızdan dolayı da mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Hayırlı, uğurlu olur inşallah. Personelimize ufak da olsa mutlu etmek, açısında katkı da bulunuyorsak ne mutlu bizlere” dedi.

Protokolün ve eğitimin önemine değindi

Verilecek olan eğitimin önemine değinen MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, “Bu eğitimler bizler açısında oldukça önemli. Kurumun kendi iç dinamikleri açısından. Kurumlar arasında dayanışma, kaynaşma, insan bilgi kaynağının aktif edilmesi noktasında gerçekten önemli bir protokole bugün imza atacağız. Temel noktada gerçekten, dünyada insanların yaşadığı pandemi sürecinde bir farklılık, farklı bir pencereyle beraber, görevde yükselmenin liyakat esaslı olabildiğince objektif ve adil bir sınav ve bu sınava hazırlanma sürecinde ehil insanlardan eğitim alınması işi gerçekten takdire şayan bir olay. Bu protokolün bir diğer önemi de üniversitemizin imkanlarının bilgi birikiminin, tecrübelerinin, donanımlarının Manisa halkımızın istifadesine sunulması olayı. Bu da protokolümüzde gerçekleşecek. Belki bunun bir başlangıcı olacak. Bu noktada gerek zabıtalarımızın, gerek itfaiyelerimizin görevde yükselmeleri, gerekse farklı bir açıdan liyakatle süreci tamamlamaları bizim açımızdan da oldukça önemli” diye konuştu.

Eğitim ve sınav sürecini anlattı

Eğitim ve sınav süreci hakkında da bilgi veren Rektör Ataç, “Görevde yükselme sınavları ile ilgili üniversite olarak çalışmalarımızı da tamamlamak üzereyiz. Bu iş için bir komisyonumuz olacak. Soru havuzumuz olacak. Merkezi bir sınav tarzında, bu sınavı yapmak isteyen tüm kurumlara adil, liyakatli ve olabildiğince ölçme parametreleri yüksek bir şekilde, biz bu sınavları da gerçekleştireceğiz. Eğitim isteyen kurumlar olursa da, Manisa'mıza hizmet vermek isteyen bilim insanlarımız, bilgilerini bu arkadaşlarımızdan esirgemeyecektir ümit ediyorum. Ben kıymetli başkanımıza, bu oluşumunda sağlanmasında emek sarf eden alt ekibine, başta bizim sürekli eğitim merkezi müdürümüze ve çalışmalarına buradan teşekkür etmek istiyorum. İnşallah yararlı olur. İnşallah gerek zabıtalarımıza, gerekli eğitimi verenler karşılıklı bir etkileşim içerisinde olarak süreci tamamlarlar. Ben başkanım, şahsınızda Büyükşehir Belediyemize ve üniversitemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerinde bulundu. Konuşmaların ardından Başkan Ergün ve Rektör Ataç, hayırlı olmasını dileyerek, protokolü imzaladı.