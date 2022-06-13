Büyükşehir ve Salihli Belediyesi'nden geçmiş olsun ziyareti

Manisa'nın Salihli ilçesinde, ilçe genelinde ve özellikle yüksek kesimlerde etkili olan fırtına ve aşırı yağış nedeni ile yolları zarar gören 5 mahalle, Manisa Büyükşehir Belediyesi, MASKİ ve Salihli Belediyesi yetkilileri tarafından ziyaret edilerek vatandaşlara ve muhtarlara geçmiş olsun dileğinde bulunuldu.

Salihli'de etkili olan fırtına ve sağanak yağış sonrası ilçeye bağlı Kordon, Köseali, Burhan, Yağmurlar ve Çakaldoğan Mahallelerinde sel ve toprak kaymaları nedeniyle zarar gören yollar, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Salihli Belediyesi ekiplerinin işbirliğinde gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda düzeltildi.

Salihli Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Karaca, Büyükşehir Belediyesi Salihli Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Mustafa Gün ve MASKİ heyeti ile birlikte aşırı yağmurdan etkilenen Kordon, Köseali, Burhan, Yağmurlar ve Çakaldoğan Mahallelerini ziyaret etti. Kordon Mahalle muhtarı Adem Sevi, Köseali Mahalle muhtarı Hüseyin Deniz, Burhan Mahalle muhtarı Yahya Akkol, Yağmurlar Mahalle muhtarı Turan Can ve Çakaldoğan Mahalle muhtarı Ali Özyürek ile mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileklerini ileten heyet, aşırı yağıştan etkilenen bölgede incelemelerde bulunarak ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmaları denetledi.

Büyükşehir Belediyesi ile koordinasyon halinde bölgede çalışmalar yaptıklarını ve aşırı yağıştan etkilenen mahalleleri ziyaret ederek muhtarların ve vatandaşların taleplerini dinleyerek bilgi aldıklarını belirten Başkan Yardımcısı İbrahim Karaca “İlçemiz genelinde hafta sonu etkili olan yağışlar dolayısıyla özellikle yüksek bölgelerdeki 5 mahallemizin yolu zarar görmüştü. Büyükşehir ve Belediye ekiplerimizin ortak çalışmalarıyla kapanan mahalle yollarımızı yeniden düzenledi, Büyükşehir, MASKİ ve Belediye ekiplerimiz ile birlikte bölgede incelemelerde bulunarak vatandaşlarımıza ve muhtarlarımıza geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk” dedi.