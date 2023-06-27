Büyükşehir zabıtadan fırın ve tatlı imalathanelerine denetim

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, il merkezindeki fırınlar ve tatlı imalatı yapan iş yerlerinde denetim yaptı. Gramaj ve hijyen kontrolü yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuz durumla da karşılaşılmadığı bilgisi verildi.

Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde faaliyet gösteren ekmek fırınlarında ve tatlı üretimi yapılan iş yerlerinde gramaj, ruhsat ve hijyen kontrolü yapıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan denetimler de, üretimde kullanılan hammaddelerin uygunluğu, ürünlerin gramajlarının kontrolü yapıldı. Özellikle çalışanların temizliği, imalathane ve satış yerlerinin temiz olup olmadığı, istenilen şartlara uyulup uyulmadığı hususunda kontroller yapan zabıta ekipleri, kurallara ve yönetmeliklere uygun bir şekilde üretim yapan iş yeri sahipleri ve çalışanlarına teşekkür etti.