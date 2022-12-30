İhlas Haber Ajansı

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Büyükşehir Zabıtadan yılbaşı öncesi denetim

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, yılbaşı öncesi eğlence mekanları ve kafelerde denetimlerde bulundu.

Hijyen ve sağlık koşulları başta olmak üzere, birçok konuda denetim yapılırken Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Evren Yıldız, vatandaşların huzurlu bir yılbaşı geçirmesi için görev başında olduklarını belirtti.


Vatandaşların sağlığını tehdit edebilecek her türlü olumsuz koşulun önüne geçmek amacıyla çalışmalarını titizlikle sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, yılbaşı öncesi eğlence mekânları ve kafelerde denetimlerde bulundu. Yapılan denetimde hijyenden ruhsata kadar detaylı bir kontrol yapılırken Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Evren Yıldız, “Periyodik olarak gerçekleştirdiğimiz denetimlerimize yılbaşının gelmesiyle birlikte hız verdik. Amacımız, vatandaşlarımızın huzurlu ve sağlıklı bir yıl geçirmesi. Yaptığımız denetimlerde de herhangi olumsuzlukla karşılaşmadık. Bu anlamda esnaflarımıza da teşekkür ediyorum. Şimdiden, tüm Manisalıların yeni yılını kutlarız” diye konuştu.

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