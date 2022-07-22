Büyükşehir Zabıtası dilencilere geçit vermiyor

17 ilçede dilenmek suretiyle vatandaşlardan para isteyen istismarcılara, Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından göz açtırılmıyor. Zabıta ekiplerince yürütülen uygulama ile ilçelerin kalabalık noktalarını mesken tutarak vatandaşların dini, vicdani ve insani duygularını istismar etme yoluyla para kazanmaya çalışan dilencilere yönelik uygulama gerçekleştirildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerince yürütülen uygulama ile dilencilerin haklarında işlem yapıldı. Topladıkları paralara da kamu adına kamu adına el konuldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde vatandaşların huzuru için çalışmalara devam edileceğini belirten Zabıta Dairesi Başkanı Evren Yıldız, uygulamaların aralıksız devam edeceğini belirterek, Manisalıların bu tarz duygu istismarcılarına fırsat vermemeleri gerektiğini söyledi.