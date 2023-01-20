Büyükşehir Zabıtası dilencilere göz açtırmıyor

Manisa ve Turgutlu Şehirlerarası Otobüs Terminallerinde gerçekleştirilen uygulamalarda dilenciler hakkında işlem yapılırken, topladıkları paralara da kamu adına el konuldu.

İldeki 17 ilçede dilenmek suretiyle vatandaşlardan para isteyen istismarcılara, Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından göz açtırılmıyor. Manisa ve Turgutlu Şehirlerarası Otobüs Terminallerinde vatandaşların dini, vicdani ve insani duygularını istismar etme yoluyla para kazanmaya çalışan dilencilere yönelik uygulama gerçekleştirildi. Yürütülen uygulama ile dilencilerin haklarında işlem yapıldı. Topladıkları paralara da kamu adına kamu adına el konuldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde vatandaşların huzuru için çalışmalara devam edileceğini belirten Zabıta Dairesi Başkanı Evren Yıldız, uygulamaların aralıksız devam edeceğini belirterek, Manisalıların bu tarz duygu istismarcılarına fırsat vermemeleri gerektiğini dile getirdi.