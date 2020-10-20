İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Büyükşehirde HES Kodu uygulaması başladı

İçişleri Bakanlığı, korona virüs önlemleri kapsamında 81 ile gönderdiği genelge ile kamu kurumlarına girişlerde zorunlu olarak HES kodu uygulaması getirdi.

Genelge kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesine de girişler, HES kodu uygulaması ile yapılmaya başlandı.


İçişleri Bakanlığı korona virüs tedbirleri kapsamında 81 ile gönderdiği genelge ile kamu kurumlarına girişlerde artık HES kodu uygulamasını zorunlu hale getirdi. Genelge kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne girişlerde de artık HES kodu uygulaması başladı. Uygulama ile belediyeye giriş yapmak isteyen vatandaşlar ateş ve maske kontrolü sonrasında güvenlik görevlilerine bildirdikleri HES kodu ile giriş yapabilecekler. Genelge gereği HES kodu olmayan vatandaşlar kamu binalarına giriş yapamayacaklar.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.