Büyükşehirde HES Kodu uygulaması başladı

Genelge kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesine de girişler, HES kodu uygulaması ile yapılmaya başlandı.

İçişleri Bakanlığı korona virüs tedbirleri kapsamında 81 ile gönderdiği genelge ile kamu kurumlarına girişlerde artık HES kodu uygulamasını zorunlu hale getirdi. Genelge kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne girişlerde de artık HES kodu uygulaması başladı. Uygulama ile belediyeye giriş yapmak isteyen vatandaşlar ateş ve maske kontrolü sonrasında güvenlik görevlilerine bildirdikleri HES kodu ile giriş yapabilecekler. Genelge gereği HES kodu olmayan vatandaşlar kamu binalarına giriş yapamayacaklar.