Büyükşehirden ağaçlandırma seferberliği

Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ekiplerince şehrin birçok noktasında çınar ağacı, çınar yapraklı dut ağaçları ekerek, daha yeşil bir Manisa için çalışmalara devam edildi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından şehir merkezinde ağaçlandırma seferberliği başlatıldı. Menemen Caddesi, Devlet Bahçeli Köprülü Kavşağı, Barbaros Kavşağı, Manisa Büyükşehir Belediyesi kreşlerinin bahçeleri ve muhtelif birçok noktalarda ağaç dikimleri gerçekleştirildi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Kent Estetiği Dairesi ve Mezarlıklar Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, “Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in ‘Kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikiniz' hadis-i şerifini kendimize şiar ederek, ağaçlandırma çalışmalarını başlattık. Bu konuda, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün de direktifleri doğrultusunda daha yeşil bir Manisa için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Menemen Caddesi, Devlet Bahçeli Kavşağı, Barbaros Kavşağı, Manisa Büyükşehir Belediyesi kreşleri ve sayamadığımız birçok noktada, çınar ağacı ve çınar yapraklı dut ağaçları diktik. Manisa'mızın doğasıyla ve yeşiliyle bir örnek kent olmasını hedefliyoruz” diye konuştu.