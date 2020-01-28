Büyükşehirden Akhisarlı depremzedelere çorba yardımı

Manisa'da merkez üssü Akhisar'ın Musalar Mahallesi olan 5,4'lük depremin ardından yaralar sarılmaya devam ederken, Manisa Büyükşehir Belediyesi de, ilk günden itibaren depremzedelerin yanında yer aldı. Evlerinin hasar görmesi nedeniyle misafirhanelerde yaşamlarına devam eden vatandaşlara çorba ikramı da devam etti.

Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Selçikli, Karabörklü, Musalar, Gökçeahmet ile Kırkağaç ilçesine bağlı Karakurt Mahallesi'nde Manisa Büyükşehir Belediyesinin depremzede vatandaşlara çorba ikramı sürüyor. Depremin meydana geldiği ilk günden itibaren afetzedelerin yanında yer alan ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için seferber olan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tüm birimleriyle afetzedelerin yardımına koştu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla depremin olduğu günden itibaren vatandaşlara çorba ikramı yapıldı. Selçikli, Karabörklü, Musalar, Gökçeahmet ve Karakurt mahallelerinde evlerinden uzak kalan vatandaşlar, Manisa Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Cengiz Ergün'e kendilerine gösterdiği yakınlıktan dolayı teşekkür etti.