Büyükşehirden Aşağı Kayapınar Mezarlığında kilit parke çalışması

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yunusemre ilçesine bağlı Kayapınar Mahallesi'nde mahalle muhtarı ve vatandaşların talebi doğrultusunda Aşağı Kayapınar mezarlığında kilit parke çalışması gerçekleştirdi. Fen İşleri Daire Başkanı Uğur Topkaya da çalışmalarının tamamlanmasının ardından Kayapınar Mahalle Muhtarı Reis Eren ile birlikte incelemelerde bulundu. Muhtar Eren, çalışmalar nedeniyle Başkan Ergün'e teşekkür etti.

Vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarını il genelinde sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ilçesine bağlı Kayapınar Mahallesi'nde mahalle muhtarı ve vatandaşların talebi doğrultusunda Aşağı Kayapınar mezarlığında kilit parke çalışması gerçekleştirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışma ile mezarlığın girişinde bulunan yol kilit parke taşı ile kaplandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Uğur Topkaya da çalışmalarının tamamlanmasının ardından Kayapınar Mahalle Muhtarı Reis Eren ile birlikte incelemelerde bulundu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileten Daire Başkanı Uğur Topkaya, çalışmalar hakkında bilgiler aktardı.

Muhtar çalışmalardan memnun

Çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kayapınar Mahalle Muhtarı Reis Eren de Başkan Cengiz Ergün'e teşekkürlerini iletti. Muhtar Eren, "Ne kadar başkanımıza teşekkür etsek azdır. Ben ve mahallelim hepimiz Cengiz Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu yapmış olduğu hizmetlerde Gürle Caddesi olsun, mezarlık olsun sıkıntılarımızı giderdi. Mezarlıktaki eksikliklerimizi de giderdiler. Bundan dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.