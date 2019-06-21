Büyükşehirden asılsız haberler ve paylaşımlara yalanlama

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, bazı hayvan koruma derneklerinin Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'nde kalça kırığı olan köpeğin tedavisinin reddedildiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Manisa Büyükşehir Belediyesinin bu tür sorunu olan hayvanları tedavi etmede öncü belediyeler arasında olduğu vurgulandı.

Konu ile ilgili Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada şunlara yer verildi: “Sosyal medyaya yansıyan 'Kırıklı hayvanlar için belediye de tedavi hizmeti sağlayın' ve 'Kırık tedavisi yapmıyoruz özele götürün' başlıklı haber ve paylaşımlar asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır. Bu konu ile ilgili belediyemize yargısız infaz yapılmaktadır. Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi Türkiye'nin en modern bakım merkezlerinden biridir. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Vestel işbirliğiyle, ‘Engelli Sokak Hayvanlarına Yürüteç Projesi' ile ödül kazanmış bir belediyenin bu şekilde haksız ithamlarla gündeme gelmesi bizi derinden yaralamıştır. Felçli hayvanlara rehabilitasyon hizmeti veren bir belediyeye 'Kırık tedavisi yapmıyor' demek akıl tutulmasından başka bir şey değildir. Bu nedenle konu ile ilgili kamuoyunu aydınlatmak kaçınılmaz olmuştur. Manisa İli, Şehzadeler İlçesinde bulunan TOKİ-3 konutları civarında meydana gelen trafik kazasında yaralanan 'Melez-Erkek-Sarı renkli' eşkallerindeki, mavi '601' küpe numaralı köpek; Şehzadeler Belediyesi Yakalama Ekiplerince 19.06.2019 tarihinde, mesai saatleri içerisinde, tedavi edilmek üzere Manisa Merkez Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezimize getirilmiştir.”

"Kırık değil kalça çıkığı"

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: “Manisa Merkez Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezimizde bulunan Veteriner Hekimlerimiz tarafından aynı gün yapılan muayene ve kontrollerde; söz konusu köpeğin sağ arka ayağının kalçadan çıktığı çekilen röntgen filminden tespit edilmiş olup, derhal ağrı kesici, kanama durdurucu, vitamin ve mineral kompleksleri uygulaması tatbik edilmiştir. Akabinde hızlı bir tedavi sürecine başlanmıştır. Bahse konu köpeğin, Manisa Merkez Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezinde tedavisine devam edilirken; 20.06.2019 tarihinde Veteriner İşleri Şube Müdürlüğümüzü telefon ile arayan daha önceden tanıyıp bildiğimiz bölgeden sorumlu yerel hayvan koruma görevlisi olarak çalışan ve yerel hayvan koruma görevlisi kartı sahibi bir hayvanseverimiz; kendi isteği doğrultusunda, köpeğin tedavisini hızlandırmak maksadıyla, 601 küpe numaralı yaralı köpeği, özel bir veteriner kliniğine naklinin sağlanması için tarafımızdan araç talebinde bulunmuştur. Büyükşehir Belediyesi olarak da, adı geçen şahsın talebine karşılık olarak, Manisa Merkez Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezimizde bulunan 601 küpe numaralı köpek, 21/06/2019 tarihinde saat: 11.00 sıralarında görevli personellerimiz nezaretinde İzmir'de bulunan özel bir Veteriner Kliniğine, tutanaklı bir şekilde teslim edilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.”