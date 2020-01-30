Büyükşehirden çiftçilere su deposu desteği

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Köprübaşı'na bağlı Armağan Mahallesinde tarımsal sulamada kullanılması amacıyla 2 adet 10 tonluk deponun kurulumunu gerçekleştirdi. Yapılan çalışma ile mahalle içerisinde boşa akan akarsu da su depolarına doldurularak değerlendirilmiş oldu.

Manisa genelinde kırsal kalkınmanın sağlanması noktasında önemli çalışmalar gerçekleştirilen Manisa Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Köprübaşı'na bağlı Armağan Mahallesinde yürütülen çalışmalar ile mahalleye 2 adet 10 tonluk plastik deponun kurulumu yapıldı. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığınca temin edilen depoların montaj çalışmasını Köprübaşı Muhtarlık İşler Sorumlusu Enver Çetin de takip etti. Çiftçilerin ilaç makinelerine rahatça su alabilmeleri ve ürünlerine can suyu verebilmeleri amacıyla gerçekleştirilen çalışma ile mahalle içerisinde boşa akan akarsu da su depolarına doldurularak değerlendirilmiş oldu.