Büyükşehirden Demirci'ye 95 milyonluk yatırım

İlçenin dev yatırımı için ilk kazma önümüzdeki günlerde vurulacak.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları ile Demirci'de 95 milyon TL'lik dev bir yatırımı hayata geçirecek. Atıksu Arıtma Tesisi olmayan ilçe merkezi kalmaması için dört bir koldan çalışan MASKİ, ilçede 40 bin kişiye hitap edecek bir Atıksu arıtma tesisi inşa edecek. İdare, 85 kilometrelik içme suyu hattı çalışması ve 80 kilometrelik kanalizasyon hattı çalışması ile ilçenin altyapısını tamamen değiştirecek. Ayrıca 4 adet içme suyu deposu inşa edilerek kapasite artırılacak. Bu yatırımlar için yer teslimi yüklenici firmaya yapıldı. Yer tesliminde, MASKİ Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, İller Bankası yetkilileri, Projeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Büyükşehir Belediyesi Demirci Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Gökhan Demir ve teknik personel de yer aldı. Atıksu Arıtma Tesisinin yapılacağı alan ile kanalizasyon ve içme suyu hat çalışmalarının yapılacağı bölgelerde incelemelerde bulunuldu. Heyet, mevcut içme suyu depolarında da incelemede bulundu. Demirci'nin dev yatırımı için ilk kazma önümüzdeki günlerde vurulacak.