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Büyükşehirden Fatih ve Kanuni kavşaklarında bakım çalışması

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Mimar Sinan Bulvarı üzerinde bulunan Fatih ve Kanuni Köprülü kavşaklarında hasarlı vaziyette bulunan betonarme panellerin yenilenmesi için çalışma başlattı.

Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanlığı'nca yürütülen çalışmayla betonarme paneller yenileri ile değiştirildi.


Yolların daha güvenli ve kullanışlı olması için çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde Mimar Sinan Bulvarı üzerinde bulunan Fatih ve Kanuni Köprülü kavşaklarında hasarlı vaziyette bulunan betonarme panellerin yenilenmesi için çalışma başlattı. Koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanlığı ekipleri, kavşağı tek taraflı trafiğe kapatarak çalışmalarını gerçekleştirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanlığı'nın teknik gözetiminde yürütülen çalışmalar sonucunda betonarme paneller yenileri ile değiştirildi. Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan bilgilendirmede kavşaklardaki diğer bakım ve onarım faaliyetleri ile ilgili çalışmaların sürdürülmeye devam edeceği belirtildi.

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