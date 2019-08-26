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Büyükşehirden hafriyat temizliği

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, merkez Yunusemre ilçesine bağlı Laleli Mahallesinde bulunan yürüyüş parkı içerisinde daha önce bir seyahat firması tarafından yazıhane olarak kullanılan alanda hafriyat temizliği yaptı.


Manisalılara temiz ve yaşanabilir bir şehir sunmak için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Laleli Mahallesi yürüyüş parkı içerisinde bulunan ve daha önce özel bir seyahat firması tarafından yazıhane olarak kullanılan alanda hafriyat temizliği yaptı. Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmaları Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Sanat Yapıları Şube Müdürü Serdinç Bulut ile birlikte yerinde inceledi. Daire Başkanı Kuruçay, çalışmalar sırasında mevcut kaldırım ve yeşil alanlara zarar verilmeden ve trafik güvenliği sağlanarak çalışma yapıldığını, bundan sonra temizlik yapılan alanın parkın doğal parçası olarak kullanılabileceğini ifade etti.

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