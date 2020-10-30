Büyükşehirden Halitpaşa Mahallesi'ne sıcak asfalt

Öztozlu, Saruhanlı ilçesi Halitpaşa Mahallesi girişinde sıcak asfalt çalışması yapılacak alanda incelemede bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, ilçe ziyaretleri kapsamında Saruhanlı ilçesinde, Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından tamamlanan yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Ali Öztozlu'ya ziyaretinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Saruhanlı Muhtarlık İşleri Sorumlusu Göksel Topçu, MHP Saruhanlı İlçe Başkanı Baki Ulu, Manisa Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri eşlik ederken, ilgili mahalle muhtarları da hazır bulundu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından il genelinde devam eden yol yapım çalışmaları kapsamında Saruhanlı ilçesi Halitpaşa Mahallesi girişine sıcak asfalt çalışmalarına başlandı. Halitpaşa Mahallesi girişinde incelemelerde bulunan Ali Öztozlu, yapılacak çalışma hakkında Daire Başkanı Kurtuluş Kuruçay'dan bilgi aldı. Ali Öztozlu, 30 Ekim Cuma günü başlayan asfalt çalışmalarının en kısa zamanda tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağını belirterek, vatandaşlara hayırlı olsun dileklerini iletti.