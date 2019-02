Büyükşehirden Kula ve Selendi'ye yeni et nakil aracı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Kula'da uzun süredir hizmette olan ve kısa zaman önce hizmet dışı kalan et nakil aracı yerine yeni bir aracın verildiğini söyledi. Başkan Talip Akbaş, aracı basına ve kamuoyuna tanıtırken, araç hakkında da bilgiler verdi. 13 metreküplük, içi izalosyonlu ve soğutma sistemli araç hakkında bilgi veren Başkan Akbaş, aracın duvarlarının 8 santimetrelik izolasyon malzemeli, panellerin dış kısımlarının hijyenik ortam ve suyla temizliğine uygun yüzeyli malzemeli oluştuğunu, zeminin polyester tabanlı 7 santimetre kalınlığında ve 13 metreküplük eksi 18 dereceye kadar soğutma kapasiteli olduğunun bilgisini verdi. Yeni aracın Kula ve Selendi ilçelerine hizmet vereceğini belirten Başkan Talip Akbaş, “Daha önce bir aracımız vardı, o aracımız eskimişti. O aracımızı hizmet dışına aldık. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda Kula ve Selendi bölgesine sağlıklı et tüketmeleri açısından yeni aracımız hizmete sunuldu. Kula ve Selendi'de son derece teknolojik şartlarda yeni mezbaha inşa ettik. Son sistem olarak steril ortamlarda personellerimiz tarafından et kesimleri yapılmakta. Kula ve Selendili vatandaşlarımızın hizmetine sunduk” diye konuştu.