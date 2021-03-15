Büyükşehirden Sarıgöl'e ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan ve MABEM Müdürü Cihan Tibukoğlu ile birlikte Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk'a nezaket ziyaretinde bulundu. Başkan Selçuk'a Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileten Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, Manisa Büyükşehir Belediyesinin ve Sarıgöl Belediyesinin eğitim hizmetleri ile ilgili görüş alışverişinde bulundu. Büyükşehir heyeti, Sarıgöl Belediyesi ziyaretinin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Sarıgöl Hizmet Binasını da ziyaret ederek, Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Akif Kılıçaslan ve personelle bir araya geldi.