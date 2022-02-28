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Büyükşehirden üniversite öğrencilerine çorba ikramı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Muradiye Kampüsündeki öğrencilere sabah saatlerinde çorba ikramında bulundu.


Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Muradiye Kampüsündeki öğrencilere çorba dağıtımı yapıldı. Çorba ikramında yer alan Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak öğrencilere destek olmak amacıyla çorba dağıtımının devam edeceğini belirtti. Başkan Aksoy, “Bugün Manisa Celal Bayar Üniversitesi Muradiye Kampüsünde öğrencilerimize çorba ikramı yapıyoruz. Eğitim alan gençlerimize desteğimiz olması açısından geleceğin mühendisleri, öğretmenleri, doktorları burada eğitim almaktalar. Ülkemizin her bir köşesinden gelip eğitim alan öğrencilerimize Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla Pazartesi, Salı ve Çarşamba sabahları öğrencilerimize çorba ve roll ekmek ikramı devam edecektir. Öğrencilerimize başarılar diliyorum. İnşallah ülkemize faydalı bireyler olarak yetişirler” dedi.

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