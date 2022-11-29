Büyükşehir'in çevreci yatırımı 2500 proje arasından ‘Mükemmel' seçildi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, oluşturdukları Türkiye'nin en büyük elektrikli otobüs filosunun 2500 proje arasından “Mükemmellik” ödülüne layık görüldüğünü Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleriyle paylaştı.

Çevreci yatırımlarla Manisa'yı, Türkiye'nin önde gelen şehirleri arasına çıkardıklarını ifade eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Bildiğiniz gibi, 2019 yılında elektrikli otobüs filomuzu toplu ulaşıma dahil ederek, önemli bir hizmeti hayata geçirmiştik. 18 metrelik 20 adet ve 2 adet 25 metrelik elektrikli otobüsümüz ile Türkiye'nin en büyük elektrikli otobüs filosunu kurduk. Yıllık 1 milyon 250 bin kilometre yol yaptığımız bu çevreci otobüslerimiz sayesinde 500 bin litre yakıt tasarrufu sağlıyor, karbon salınımını da sıfıra düşürüyoruz. Bu doğa dostu yatırımımız, Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı'nın (TurSEFF) ödül töreninde, 2500 proje arasından “Mükemmellik” ödülüne layık görüldü. Öncelikle emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Manisa'mız için, çevremiz için çok anlamlı bir ödül kazandık. Bildiğiniz gibi daha önce de doğanın korunması noktasında en çok altyapı yapan ve atıksu arıtma tesisi inşa eden Büyükşehir Belediyesi ödüllerini almıştık. Bu ödülün de Manisa'mıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.