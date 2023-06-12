Büyükşehirin dağıttığı arpa ve buğday tohumları verimliliğiyle yüz güldürdü

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi' projesi dahilinde Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle üreticilere dağıtımını gerçekleştirdiği bin 100 ton arpa ve buğday tohumu, verimliliğiyle üreticileri mutlu etti. Çiftçiler, kırsal kalkınmanın sağlanması için üreticilere verdiği desteklerden dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde hayata geçirilen ‘Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi' projesinde, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün katılımıyla 2022 yılı ekim ayında üreticilere bin 100 ton arpa ve buğday tohumu dağıtıldı. Projede 43 bin 484 dekar arazinin tohumlarla buluşması hedeflendi. 14 milyon 661 bin TL yatırımla üreticilere teslimi gerçekleştirilen tohumlar, yetişti ve hasat sezonu yaklaşırken, verimliliğiyle üreticilerin yüzünü güldürdü. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Kırsal Alan Yönetimi Şube Müdürlüğü ekipleri, tohumların son durumunu arazide yerinde inceledi.

Çiftçilerden Başkan Ergün ve ekibine teşekkür

Üreticilerle birlikte arazide yapılan inceleme ve kontrollerde, ürün verimliliğinin maksimum seviyede olduğu gözlendi. Hasat sezonu yaklaşırken, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından dağıtılan arpa ve buğday tohumlarının verimli bir şekilde geliştiğini belirten üreticiler, kırsal kalkınmanın sağlanması için üreticilere verdiği desteklerden dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına teşekkür etti.

Kontroller ve geri dönüşler olumlu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde tarımsal ve kırsal kalkınmaya yönelik geniş bir yelpazede çalışma yürüttüklerini belirten Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, “2022 yılının son çeyreğinde Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün üreticilerimize 1100 ton arpa ve buğday tohumunun teslimini gerçekleştirmişti. İlgili teknik ekiplerimizin arazide yaptığı kontroller ve çiftçilerimizden aldığımız geri dönüşler, ekilen tohumların oldukça verimli ürün verdiğini gösteriyor. Bereketli olmasını temenni ediyor, tüm üreticilerimize bol kazançlar diliyoruz” diye konuştu.