Büyükşehirin eski binasındaki vezne taşındı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Tahsilat Şube Müdürlüğüne bağlı olarak eski belediye binasında hizmet veren tahsilat veznesi, 15 Ocak 2020 tarihi itibariyle buradaki faaliyetini sonlandırdı. Konu ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, veznenin Yarhasanlar Camii altında bulunan MASKİ Genel Müdürlüğü ek hizmet binasında 9 no'lu vezne olarak hizmet vermeye başladığını bildirdi. Açıklamada, Manisalıların Büyükşehir Belediyesine ait ödemelerini buradan yapabileceklerine vurgu yapıldı.