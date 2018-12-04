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Büyükşehirin Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi tam not aldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde modernize edilen ve şartları günbegün daha iyi hale getirilen Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Uğur Bayil ile Veteriner Hekim Engin Bahçeci’yi ağırladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde modernize edilen ve şartları günbegün daha iyi hale getirilen Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Uğur Bayil ile Veteriner Hekim Engin Bahçeci'yi ağırladı.


Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi, Tarım İl Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Uğur Bayil ile Denetçi Sorumlu Veteriner Hekim Engin Bahçeci tarafından denetlendi. Denetimde Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, Veteriner İşleri Şube Müdürü İsmail Çam ve merkez görevlileri hazır bulundu. Bölümleri tek tek gezen Bayil ve Bahçeci, Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ne tam not verdi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde merkezin tüm şartlarının günbegün iyileştirildiğini belirten Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, tüm canlıların yaşamına saygı ilkesiyle çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

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