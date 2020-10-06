Büyükşehirin Turgutlu hizmet binası yeni yerinde

Manisa'nın büyükşehir olmasıyla birlikte büyükşehir yapılanması kapsamında Başkan Cengiz Ergün öncülüğünde ilçelerde açılan ve birçok büyükşehir belediyesine örnek olan koordinasyon merkezleri, vatandaşların Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü ile ilgili iş ve işlemlerini hızlı bir şekilde yerine getirmek için hizmet veriyor. Turgutlu ilçesinde bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Hizmet Binası ve MASKİ Genel Müdürlüğü İlçe Şefliği de, vatandaşlara daha etkin hizmet verebilmek amacıyla yeni yerine taşındı. 5 Ekim Pazartesi günü itibariyle ilçeye bağlı Turan Mahallesi Akçakmak Yolu 51 numaralı adreste hizmete başlayan yeni hizmet binası, Turgutlulu vatandaşlardan da tam not aldı.