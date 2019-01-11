Büyükşehirin yol filosuna 1 milyonluk yatırım

Yapılan yatırımlar ve çalışmalar kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi yol yapımında kullanılan araç parkına 1 milyon liralık yatırımla hizmet kalitesini arttırdı.

İl genelinde yaptığı yatırımlar ve hizmet ile Manisa'nın geleceğine yön veren Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların seyahatlerinde konforlu, sağlıklı ve güvenli yolları kullanmaları için yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Yol yapım hizmetlerinde kullanılan araç parkında sürekli iyileştirmeler yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi yaptığı 1 milyon liralık yatırım ile araç parkını genişletmeye devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Fevzi Demir, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yol yapım işlerinde kullanılan iş makinelerine yapılan takviye hakkında bilgiler verdi.

Fevzi Demir, 2014 Mart yerel seçimleri sonrasında Manisa'nın büyükşehir kimliği kazandığını ve hizmet alanının 14 bin 400 kilometrekareye çıktığına dikkati çekti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün, yol ile alakalı taleplerin en kısa sürede karşılanması adına iş makinesi parkında iyileştirme ve geliştirmeye gittiğini hatırlatan Fevzi Demir, “Büyükşehir Belediyesi bugün yaklaşık 6 bin kilometrelik yol ağına sahip. MASKİ Genel Müdürlüğünün de mahallelerde çok ciddi alt yapı çalışmaları var. Bu çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte üst yapıda iyileştirmeler yapılması gündeme geliyor. Bununla alakalı olarak geçmiş yıllarda, kamyon, greyder, ekskavatör, kepçe ve dozer alımları devam ediyor. Bu yol yapımlarını Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütmek için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'den taleplerimiz olmuştu. Kendisi de bu konuya olumlu baktı. Devlet Malzeme Ofisi'nden 3 adet distribütör, 6 adet damtrak (mıcır serici), 1 adet seyyar mıcır yıkama makinesi istedik. Mıcır yıkama makinesi bizim yaptığımız yolların kalitesine önemli katkı sağlayacak bir makine. Bunların haricinde 3 adet yama makinesi de istedik. Geçtiğimiz günlerde bu araçları envanterimize almıştık. Yaklaşık 1 milyon liralık bir yatırım ile bu araçları Devlet Malzeme Ofisi'nden tedarik ederek, şantiyemize getirdik. Önümüzdeki dönemde asfalt sezonunun başlamasıyla birlikte iş makinelerimiz sahada olacak. Vatandaşımıza daha çabuk daha hızlı hizmet sunmuş olacağız. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.