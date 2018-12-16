Caddelere elektrikli otobüs bakımı

Şehir merkezinde zaman içerisinde deforme olan yolları yenileyen Manisa Büyükşehir Belediyesi, çevre dostu elektrikli otobüslerin daha sağlıklı çalışabilmesi amacıyla İzmir, Cumhuriyet ve Murat Caddesi'nde bakım ve onarım çalışmasına başladı. Çalışmaları yakından takip eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Fevzi Demir, “Servis araçlarının yoğun olarak kullandığı bu güzergahta vatandaşlarımızı mağdur etmemek amacıyla ekiplerimiz burada 24 saat esasıyla özveriyle çalışıyor” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, mevsim şartları el verdiği ölçüde il genelindeki yollarda yol bakım ve onarım çalışmalarına hızla devam ediyor. Bu kapsamda kent merkezinde zaman içerisinde deforme olan yolları yenileyerek, elektrikli otobüslerin daha sağlıklı çalışabilmesi sağlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, İzmir, Cumhuriyet ve Murat Caddesi'nde başlattığı asfalt mesaisini gece gündüz sürdürüyor. Yürütülen çalışmaları Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Fevzi Demir, Yol Şube Müdürü Kurtuluş Kuruçay da yakından takip etti. Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Fevzi Demir, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatıyla kent merkezinde deforme olmuş yollarımızın birinci etabında yol bakım çalışmasını gerçekleştirmiştik. Bu kapsamda geçtiğimiz aylarda 6 kilometrelik bir asfalt çalışması yapmıştık. Planlamalarımız doğrultusunda ikinci etap olan İzmir Caddesi ve Murat Caddesi'nde de yaklaşık 5 kilometrelik yolda asfalt çalışmasına başladık” dedi.

Servis araçlarının yoğun olarak kullandığı güzergahta vatandaşların mağdur olmaması amacıyla çalışmaların gece-gündüz devam edeceğini belirten Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Fevzi Demir, “Pazartesi günü Karaköy pazar yeri kurulacak olması nedeniyle freze ile kazıdığımız yerlerde asfalt çalışmasını tamamlayacağız. Kısa sürede çalışmaları tamamlayarak yenilenmiş yolları vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.” dedi.