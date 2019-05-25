Çağlak Festivalinde Türk Sanat Müziği gecesi

Çağlak Festivali kapsamında düzenlenen Türk Sanat Müziği konseri, Akhisarlılara unutulmaz bir gece yaşattı.

560. Çağlak Festivali etkinlikleri Akhisar Belediyesi Gölet Amfi Tiyatroda devam ediyor. Gece etkinliklerinde ilk olarak Akhisar Gençlik Platformu sahne aldı. Platform oyuncuları tarafından hazırlanan skeçler geceye katılanlara kahkaha dolu bir zaman yaşattı. Ardından sahneye Akhisar Musiki Derneği korusu çıktı. TRT ses sanatçılarından Göksenin Çakmak'ın sunuculuğunu yaptığı, İzmir TRT Radyo Kanun sanatçısı Erol Gönüldaş yönetiminde

gerçekleştirilen Türk Sanat Müziği konserinde Akhisarlı vatandaşlar yaklaşık 2 saat boyunca Türk Sanat Müziğine doydu. İzleyicilerin büyük keyif aldığı gecede, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Çağlak Festivaline katkılarından dolayı geceye katılanlara günün anısına çiçek ve Akhisar Belediyesi Sanat Atölyesinde üretilen Çini plaketi takdim etti.

Festival kapsamında bu akşam da Gölet konser alanında ilk olarak DJ Turkuaz ve ardından ünlü sanatçı Gökhan Tepe sahne alacak.