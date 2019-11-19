Çaldıkları çelik kasaları toprağa gömerek saklamışlar

Manisa'nın Akhisar ilçesinde Manisa İl Jandarma Komutanlığı ile Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen operasyonda 16 farklı adresten çelik kasa hırsızlığı yaptığı ileri sürülen 7 şüpheliden 5'i tutuklandı. Şüphelilerin çaldıkları çelik kasaları toprağa gömerek sakladıkları ortaya çıktı.

Olay Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Manisa İl Jandarma Komutanlığı ile Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı farklı adreslerde meydana gelen 16 çelik kasa hırsızlığı ile ilgili soruşturma kapsamında olayın aydınlatılması için çalışma başlattı. 2 ay süren teknik takip çalışmalarının ardından belirlenen 8 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 14 gram esrar, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 kuru sıkı tabanca ile kasaları açmak için kullanılan spiral makinesi, matkaplar, kaynak makineleri ve tarihi eser niteliğinde 5 obje, 2 jeneratör, çalıntı ev eşyaları, 2 ağaç testeresi, hırsızlıkta kullanıldığı öne sürülen çok sayıda araç ele geçirildi.

Kasaları toprağa gömmüşler

Öte yandan operasyonda ifadeleri alınan şüphelilerin çaldıkları 5 çelik kasayı bir arazide 5 ila 7 metre derinlikteki çukurlara gömdükleri ortaya çıktı.

8 şüpheliden 7'sinin gözaltına alındığı operasyonda bir şüphelinin ise yakalanması çalışmaları sürüyor. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.