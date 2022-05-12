Çalınan 30 bin liralık üzüm savurma makinesi jandarma tarafından bulundu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bağ evinden çalınan 30 bin TL değerindeki üzüm savurma makinesi jandarmanın yakın takibi sonucu bulunarak sahibine teslim edildi. Hırsızlık şüphelileri de gözaltına alınarak bugün adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesi Baklacı Mahallesinde 10 Mayıs günü saat 13.00 sıralarında R.T. (42) isimli şahsa ait olan bağ evinden yapılan hırsızlık olayı ile ilgili olarak Alaşehir 7'nci JASAT ve Merkez Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan araştırma sonucunda O.K. (36) isimli şahsın çalınan 30 bin TL değerindeki kuru üzüm savurma makinesini satmaya çalıştığı yönünde duyum elde edildi. Ekipler tarafından O.K. isimli şahsın ikametinde yapılan kontrolde evinin avlusunda traktöre bağlı vaziyette müşteki R.T.'ye ait olan makine bulunarak muhafaza altına alındı. Şahsın ve tanıkların sorgusundan elde edilen bilgilerle hırsızlık olayında Ş.A. (36), Y.K. (27), S.K. (25) isimli şahısların da olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan 4 şahsın bugün adli makamlara sevk edilecekleri bildirildi.