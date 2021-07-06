Çalıntı kamyonetle hayvan hırsızlığına suçüstü

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde yabancı uyruklu bir şahıs, çalıntı kamyonetle bir ağıldan küçükbaş hayvan hırsızlığı yapmaya çalıştığı sırada jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı, Kurban Bayramı öncesi hayvan hırsızlığına karşı çalışmalarını sıklaştırdı. Bugün sabah erken saatlerde ilçeye bağlı Mütevelli Mahallesinde önleyici kolluk devriyesi yapan jandarma ekipleri, hayvan ağıllarının bulunduğu bölgede dolaşan 45 YY 744 plakalı kamyoneti şüphe üzerine takibe aldı. Yapılan takip sonucunda 45 YY 744 plakalı araç bir hayvan ağılının önünde durduğu ve içerisinden inen erkek bir şahsın demir zinciri kırarak ağılın içerisine girdiğini belirlendi. 45 YY 744 plakalı araca küçükbaş hayvanların yüklediğinin görülmesi üzerine hayvan ağılına giren jandarma ekipleri şahsı suçüstü yakaladı. Yapılan kimlik kontrolünde hırsızlık şüphelisi şahsın Irak uyruklu olduğu ve isminin A.A.A.A. (18) olduğu tespit edildi. Meydana gelen olay ile ilgili olay yeri çevresinde yapılan incelemelerde de gözcülük yaptığı değerlendirilen Y.A.(31) isimli şahıs da yakalandı. Yapılan araştırmalarda hayvan ağılı ve içerisinde bulunan küçükbaş hayvanların Mütevelli Mahallesinde ikamet eden N.A isimli şahsa ait olduğu tespit edildi. Olayda kullanılan 45 YY 744 plakalı aracın yapılan sorgulamasında olayın şüphelisine ait olmadığı, yine aynı mahalleden İ.T. isimli şahsa ait olduğu belirlendi. Bunun üzerine İ.T ile iletişime geçilirken, aracın bulunduğu yerden olayın şüphelisi olan A.A.A.A. isimli şahıs tarafından hırsızlık olayında kullanılmak üzere çalındığı tespit edildi. Gerekli incelemeler yapıldıktan sonra olayda kullanılan 45 YY 744 plakalı araç, asıl sahibi olan İ.T'ye teslim edildi. Olay ile ilgili olarak N.A. ve İ.T. isimli şahıslar, olayın şüphelisi A.A.A.A'dan şikayetçi oldu. Şüpheli şahıslar alınan ifadelerinin ardından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.