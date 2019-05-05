Çalışkan: “Avrupa kupaları noktasında önemli bir galibiyet aldık”

Ondan sonraki süreçte erken gelen gol bize özgüven noktasında önemli bir katkı sağladı” dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında E.Y. Malatyaspor, deplasmanda Akhisarspor'u 2-0 mağlup etmeyi başardı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan E.Y. Malatyaspor Teknik Sorumlusu Hakan Çalışkan, “Hoca değişikliğinden sonra sportif direktör Ali Ravcı ile beraber kulüp yönetimimiz takımı bizlere devretti. Bu süreç içerisinde önemli ve hiç yenemediğimiz Kasımpaşa maçı vardı. Arkasından Akhisar takımı ile oynadık. Akhisarspor iyi ve bu konumu hak etmeyen bir takım. Ziraat Türkiye Kupasında final oynayan bir takım. Son 2 maçta İzmir'de Göztepe'yi yenmesi, Bursa'da beraberlik alması ve oyun içerisinde üstünlük kuran bir takım vardı karşımızda. Bizim için zor geçeceğini biliyorduk. Maçın ilk yarısında Akhisar takımı bizden daha iyi oynadı. Ondan sonraki süreçte erken gelen gol bize özgüven noktasında önemli bir katkı sağladı. Sonraki oyun içinde değişiklikler bize olumlu yansıdı. Avrupa kupaları noktasında önemli bir galibiyet aldık. Şu an bu hedefe yakın görünüyoruz ama oynanamamış 3 tane önemli maç var. Elimizden geldiği kadarıyla bu maçları kazanıp kulübümüzün iyi bir yere getirmeye çalışacağız. Buradan ben ve hoca arkadaşlarımız, futbolcu kardeşlerime fedakarca gösterdikleri üstün performansından dolayı kutluyorum. Akhisar takımına da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum” dedi.