Çalışmalara yakın takip

MASKİ ekiplerinin Akhisar ilçesinde yürüttüğü müdahale çalışmalarını Kanalizasyon Dairesi Başkanı Mümin Deniz yerinde inceledi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa merkez ve ilçelerinde gün boyu etkili olan sağanak yağışın ardından teyakkuza geçti. 17 ilçede sahada olan Kanalizasyon Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, Akhisar ilçesinde de etkili olan sağanak yağış nedeniyle vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması adına gün boyu çalışmalarını sürdürdü. Kanalizasyon Dairesi Başkanı Mümin Deniz de Akhisar ilçesi Hacıishak Mahallesi 258 ve 251 Sokak, Ulucami 374 Sokak ile Cumhuriyet Mahallesi girişi menfez bölgesinde yürütülen müdahale çalışmalarını yerinde takip etti. Deniz'e incelemeleri esnasında Büyükşehir Belediyesi Akhisar Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Tahsin Arslan ve MASKİ İlçe Şefi Ali Tekinol eşlik etti.

“Herhangi bir olumsuzluğa rastlamadık”

Çalışmalarla ilgili değerlendirme yapan Daire Başkanı Mümin Deniz, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından ilimiz için verilen sağanak yağış uyarısının hemen ardından ekiplerimiz teyakkuza geçti. Ekiplerimiz herhangi bir taşkın yaşanmaması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak adına gün boyu sahadaydı. Akhisar ilçemizde de kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarında temizlik çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmalar esnasında herhangi bir olumsuzluğa rastlamadık. Tüm ekiplerimizle hemşehrilerimizin yanında ve sahadayız” diye konuştu.