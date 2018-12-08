Çalıştığı firmanın külçe kalıplarını forkliftle çaldı

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki çalıştığı firmadaki piyasa değeri 16 bin TL olan 2 adet alüminyum külçe kalıbını forkliftle bir araca yükleyerek çalan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre olay, saat 08.00 sıralarında Muradiye Mahallesi'ndeki bir kalıp firmasında meydana geldi. İşletme sahibi Ç.Ö. (36) işyerinden piyasa değeri 16 bin TL olan 2 adet alüminyum külçe kalıbının kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındığını belirterek jandarmaya suç duyurusunda bulunarak şikayetçi oldu. Jandarma tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; iş yerinde vardiya amiri olarak çalışan B.Y. (43)'nin ifadesinde, 03 ER 313 plakalı aracın içerisine 2 adet külçe kalıbın olduğu ve kalıpların araca aynı iş yerinde çalışan 32 yaşındaki Y.D. tarafından forklift denilen iş makinesiyle yüklendiği bilgisine ulaştı. Jandarma ekipleri tarafından hırsızlık şüphelisi olarak gözaltına alınan Y.D.'nin yapılan sorgusunda suçunu kabul ettiği öğrenildi. Y.D. yapılan sorgusunda suçunu kabul ettiğini ve yanında iki kişinin daha olduğunu söylemesi üzerine, S.Ö. ve A.Ç.'yi'de gözaltına aldı. Şüpheliler alınan ifadelerinin ardından savcılığa sevk edildi. S.Ö. savcılıkta alınan ifadesinin ardından serbest bırakılırken, A.Ç. ise çıkarıldığı nöbetçi mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Suçu kabul eden Y.D. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.