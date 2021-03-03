Çalmaya çalıştıkları kalorifer petekleri için nakliyeci çağırmışlar

Manisa'da atıl durumda bulunan eski Sağlık Meslek Yükseokulu binasına gündüz vakti girerek kalorifer peteklerini söküp dışarıya çıkaran hırsızlar, çalmaya çalıştıkları malzemeler için nakliyeci çağırdı. Devriye atan güvenlik görevlilerinin durumu fark etmesi üzerine hırsızlar kaçarken, çağrılan nakliyeci ise neye uğradığını şaşırdı.

Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Şehzadeler Sağlık Kampüsünde güvenlik görevlisi olarak çalışan Rıdvan Adatepe ve mesai arkadaşı saat 14.30 sıralarında kurum içinde devriye atarken eski Sağlık Meslek Yüksekokulu bahçesinde birkaç kişinin kalorifer peteklerini demir korkuluklardan aşağıya attıklarını fark etti. Güvenlik görevlilerini fark eden hırsızlar koşarak olay yerinden uzaklaştı. Olay yerinde açık kasa bir kamyonet fark eden güvenlik görevlileri nakliyecinin gitmesine izin vermeyerek durumu polise bildirdi. Nakliyeci ise kendisini telefonla arayan bir kişiyle belli bir ücret karşılığında taşıma için anlaştığını, taşınacak malzemelerin ne olduğunu bilmediğini ve kendisinin de neye uğradığını şaşırdığını söyledi.

Devriye attıkları sırada durumu fark ettiklerini anlatan güvenlik görevlisi Rıdvan Adatepe, “Normal gün içinde kurum devriyesi atarken arkadaşla birlikte fark ettik. Demirleri pencereden dışarı çıkarıyorlardı. Biz de görünce çitlerden atlayarak geldik. Arkadaşlar bizi görünce istasyon yönüne kaçmaya başladı. Nakliyeci çağırdıklarını da gördük. Bir tane gözetleyen araba olduğunu düşünüyoruz. Tam teşkilat halindeler. Bizi görünce kaçtılar. Arkasından da gidemedik. Tehlikeli olabilir düşüncesiyle arkalarından gitmedik. Polisi çağırdık.” dedi.

Olay yerine gelen polis ekipleri ise güvenlik görevlilerinin ve nakliyecinin ifadesini alarak olayla ilgili soruşturma başlattı.