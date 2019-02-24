Cami cemaatinden Başkan Şirin'e teşekkür

Turgutlu Belediyesi olarak camiye yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Şirin'e teşekkür ederek çiçek takdim eden İmam Murat Aytolan ve cami cemaati Başkan Şirin'e çalışmalarında başarılar diledi.

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Subaşı Camii İmam Hatibi Murat Aytolon ve cami cemaatinin misafiri oldu. 30 yıllık meslek hayatı sonrasında emekli olduğunu hem bu mutlu gününü hem de camiye yapılan hizmetler için Belediye Başkanı Turgay Şirin'i davet ettiğini belirten Cami İmam Hatibi Aytolon “Değerli Belediye Başkanımız Turgay Şirin'e Subaşı Camii'ne yaptığı hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Kendisini buraya davet etmemizdeki amaçlardan biri de şahsım olarak 30 yıllık meslek hayatımı tamamladım ve emekliye ayrıldım. Bu mutluluğumuzu Başkanımız ile paylaşmak istedik. Sağolsun Başkanımız her zaman olduğu gibi bugün de yanımızda oldu. Ayrıca Subaşı Camii'nde görev yaptığım süre içerisinde Turgutlu Belediyesi olarak büyük destekleri oldu. Bunun için de teşekkür etmek istedik Allah yolunu bahtını açık etsin, çalışmalarında kolaylıklar versin” dedi.

Cami İmam Hatibi Aytolon'a ve cemaate gösterdikleri ilgi için teşekkür ettiğini belirten Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Değerli hocamızın bizlerde yeri her zaman ayrı. Turgutlu Belediyesi olarak bugün olduğu gibi bundan sonra da camilerimizin eksiklerini giderme adına çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ayrıca hocamızın emekli olması ve duygusunu bizlerle paylaşmak istemesi de ayrı bir jest oldu. Kendisine bundan sonraki hayatından başarılar diliyorum. Ondan sonra göreve gelen genç İmam Hatip kardeşimize hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum” şeklinde konuştu.