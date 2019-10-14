Camide ölü bulundu

Manisa'nın Demirci ilçesinde bir kişi cami içerisinde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, bugün sabah namazını kıldırmak için camiye giden imam, içeride cansız bir şekilde yatan bir kişiyi görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan araştırmada şahsın Selendi nüfusuna kayıtlı Nazlım Oklu (67) olduğu tespit edildi. Demirci Cumhuriyet Savcılığının gerekli inceleme ve işlemleri yapmasının ardından şahsın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp morguna gönderildi.

Öte yandan Nazlım Oklu'nun eşinden yaklaşık 10 yıl önce eşinden boşandığı ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.