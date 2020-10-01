Camiler ve Din Görevlileri Haftası başladı

Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın ‘Cami ve ilim' temasıyla başladığını belirterek, haftanın en önemli amaçlarından birinin ‘camiyi hayatın merkezine almak, şehirleri caminin temsil ettiği değerlerle canlı ve diri tutmak' olduğunu söyledi.

Manisa'da bin 755 cami ve 2 bin 450 din gönüllüsünün olduğunu kaydeden Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök, 1-7 Ekim haftasının Camiler ve Din Görevlileri Haftası olarak kutlandığını hatırlattı. Haftayla ilgili açıklamada bulunan Müftü Soykök, “Toplumumuza manevi anlamda önderlik eden, her vesileyle toplumumuza destek olan kıymetli din görevlisi arkadaşlarımızın haftalarını da kutluyorum. 1986 yılından beri bu tarihler arası Camiler Haftası olarak kutlanıyordu. 2003 yılında Camiler ve Din Görevlileri Haftası olarak kutlanmaya başladı. 2011 yılından beri de Camiler ve Din Görevlileri Haftası'na özel her yıl ayrı bir konu bir gündem üzerinden Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlanıyor. Bu sene Camiler ve Din Görevlileri Haftamızın teması cami ve ilim başlığını taşımakta. Camiyi hayatın merkezine almak, şehirlerimizi caminin temsil ettiği değerlerle canlı ve diri tutmak, haftanın en önemli değerlerinden birisidir. Cami ve ilim dediğimizde camilerin toplumu aydınlatıcı, topluma manevi anlamda rehberlik edici ve toplumu bir ve beraber bir arada tutucu fonksiyonunu daha çok vurgulamış oluyoruz. El-Cami ismi, camilerimize verilen bu isim yüce Mevla'mızın El-Cami isminden kaynaklıdır. El-Cami demek, yüce Mevlamızın, Rabbimizin kainatın yaratıcısı ve yöneticisi olduğunu ifade ettiği gibi aynı zamanda insanları bir araya getiren gönülleri birleştiren demektir. Camilerimiz insanları bir araya getirdiği için o güzel manevi atmosferde gönülleri huzurda birleştirdiği, buluşturduğu için cami ismini almıştır. Camiler ve Din Görevlileri Haftamız hayırlı ve mübarek olsun” dedi.

Kadın Aile ve Gençlik Çalışmaları Merkezi açılacak

Hafta boyunca yapılacak olan etkinlerden de bahseden Müftü Soykök, “Bir dizi etkinlikler, pandemi kurallarına riayet edilerek, Manisa İl Müftülüğümüzce ve ilçe müftülüklerimizce gerçekleştirilecek. Bu konuda sosyal medyada basında etkinliklerimizle ilgili malumatlar var. İnşallah önümüzdeki pazar günü sabah namazından sonra ‘Ailecek camideyiz' etkinliği çerçevesinde seccadelerimizi alıyoruz, maskelerimizi takıyoruz ve Sultan Camiinde buluşuyoruz. Bu hafta vesilesiyle Diyanet İşleri Başkanlığından Dini Yayınlar Genel Müdürümüz Sayın Doç. Dr. Fatih Kurt Hocamız Manisa'yı ziyaret edecek. Manisa merkezde, şehrin merkezinde caminin değerlerini de orada yaşatacağımız ve camiyle de iç içe olacak bir gençlik merkezi, ‘Kadın Aile ve Gençlik Çalışmaları Merkezimizi deruhte edeceğimiz binanın da açılışını inşallah gerçekleştirmiş olacağız. Haftamız mübarek olsun. İnşallah Cenab-ı Hak camide buluşmayı caminin değerlerini yaşamayı ve yaşatmayı bizlere nasip etsin” diye konuştu.

Hafta etkinlikleri kapsamında televizyon programlarının yanı sıra, Gölmarmara Gençlik Merkezi, Turgutlu İlçe Müftülük binası, Türkiye Diyanet Vakfı Manisa Kadın, Aile ve Gençlik Çalışma Merkezinin açılışı gerçekleştirilecek. İlçe müftüleri toplantısının da yapılacağı haftada emekli din görevlileri ve valilik ziyareti de gerçekleştirilecek. Haftanın kapanışı ise 7 Ekim'de Yunusemre ilçesindeki Karaköy Kur'an Kursu Pansiyonu'nun temel atma töreniyle gerçekleştirilecek.