Camiler ve Din Görevlileri Haftası başladı

Camiler ve Din Görevlileri Haftasının başlaması nedeniyle Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök ve beraberindeki heyet, Vali Yaşar Karadeniz'i makamında ziyaret etti.

Bu yıl, “Peygamberimiz, Cami ve İrşat” temasıyla kutlanılan Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla İl Müftüsü Mustafa Soykök, İl Müftü Yardımcıları Mehmet Ceyhan, Ömer Kayhan, Sevinç Tepekaya, Şehzadeler İlçe Müftüsü Adem Dobur ve Yunusemre İlçe Müftüsü Nedim Bakır ile birlikte Vali Yaşar Karadeniz'i makamında ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl bir temanın ön plana çıkarıldığını, bu yıl ki temanın ise "Peygamberimiz, Cami ve İrşat" olarak belirlendiğini ifade eden Müftü Soykök, ziyarette hafta boyunca gerçekleştirecekleri etkinlikler hakkında Vali Karadeniz'e bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Yaşar Karadeniz de, Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftasının hayırlı olmasını temenni etti. Vali Karadeniz, din görevlilerinin; aydınlatıcı, uzlaştırıcı ve bütünleştirici bir görev anlayışıyla dini konularda toplumu bilgilendirip aynı zamanda sosyal sorunlara da çözüm arayarak toplum hayatında önemli bir görev üstlenmiş olduklarını ifade ederek, din görevlilerinin haftasını kutladı, çalışmalarında başarılar diledi.