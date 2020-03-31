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Camilerde ve pazar yerlerinde dezenfekte çalışmaları devam ediyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında il genelinde dezenfeksiyon çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.


Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri il genelinde camilerde ve Pazar yerlerinde dezenfekte çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.



Camilerimizdeki çalışmalar


Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda camilerde başlattığı dezenfeksiyon uygulamalarını periyodik olarak sürdürüyor. Haşereyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, camilerin iç kısımlarının yanı sıra bahçe, şadırvan, musluklar, oturaklar ve ayakkabılıklar başta olmak üzere, camilerde detaylı dezenfeksiyon uygulaması gerçekleştiriyor. Korona virüsle mücadele kapsamında il genelinde yoğun bir çalışma içinde olduklarını belirten Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Uğur Başkal, cami dezenfeksiyon çalışmalarının da il genelinde devam ettiğini söyledi.



Pazar yerleri dezenfekte ediliyor


Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, il genelinde bulunan pazar yerlerinde dezenfekte uygulaması yaptı. Sağlıklı bir yaşam alanı oluşturmak amacıyla dezenfekte uygulamasını bu alanlarda sık sık yaptıklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Vatandaşlarımızın sağlığı için toplu yaşam alanlarında, cadde ve sokaklarımızda sık sık dezenfekte uygulaması yapıyoruz. Bu süreçte siz kıymetli hemşehrilerimizin de sosyal mesafeye dikkat etmelerini, mecbur kalmadıkça evden çıkmamalarını rica ediyorum” dedi.

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